Nalbandian e Davydenko vencem pelo ATP de Estoril Pela fase quarta-de-final do Torneio de Tênis de Estoril, evento que distribui cerca de 550 mil euros em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, o tenista argentino David Nalbandian, número quatro do mundo, derrotou com tranqüilidade o português Frederico Gil por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Nalbandian vai enfrentar na semifinal o espanhol Albert Portas, que nesta sexta passou pelo norte-americano Justin Gimelstob por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Em outro jogo pelo ATP de Estoril, o russo Nikolay Davydenko, número seis do mundo, passou pelo tenista Gilles Muller, de Luxemburgo, por 2 a 0, com duplos 6/4. Ele vai enfrentar na semifinal o espanhol Carlos Moya, que eliminou o seu compatriota Guillermo Garcia Lopez por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. ATP de Munique Pela quarta-de-final do Torneio de Munique, na Alemanha, o tenista belga Olivier Rochus, cabeça-de-chave número cinco da competição, ganhou nesta sexta-feira do alemão Denis Gremelmayr por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Ele vai enfrentar o austríaco Jurgen Melzer, que também passou por 2 a 0 pelo croata Ivo Karlovic, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/1. Já o finlandês Jarkko Nieminen eliminou o checo Robin Vik por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 2/6 e 6/2. Ele vai enfrentar na semifinal o belga Kristof Vliegen, que passou pelo alemão Philipp Kohlschreiber por 2 a 0 (7/5 e 6/4).