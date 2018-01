Nalbandian é eliminado na estréia do Masters de Toronto Número três do mundo, o tenista argentino David Nalbandian decepcionou nesta segunda-feira ao ser eliminado na primeira rodada do Masters Series de Toronto, evento que distribui mais de US$ 2,4 milhões em prêmios e é disputado em quadra dura (de cimento), pelo tenista italiano Davide Sanguinetti por 2 sets a 0. Nalbandian voltou a competir depois de uma lesão sofrida em Wimbledon, no mês passado. Por esse motivo, o argentino estava fora de ritmo e foi totalmente dominado nos dois sets, levando 6/1 e 6/2. Com a vitória, Sanguinetti vai enfrentar na próxima fase o vencedor do duelo entre o francês Nicolas Mahut e o checo Jan Hernych. Em outro jogo, apesar de vencer por 2 a 0, o argentino Jose Acasuso sofreu para passar pelo alemão Bjorn Phau - as parciais foram de 7/5 e 7/6 (20/18). Já o chileno Fernando Gonzalez, cabeça 15, eliminou o sueco Robin Soderling por 2 a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2. O croata Ivan Ljubicic, número quatro do mundo, não encontrou problemas para passar pelo espanhol Nicolás Almagro e fechou o jogo em 2 a 0 (7/5 e 6/1). Em duelo de canadenses, Frank Dancevic também fez 2 a 0 em Peter Polansky 7/6 (7/3) e 6/3.