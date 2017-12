Nalbandian e Moyá ganham e passam às quartas em Portugal Dois favoritos ao título do ATP de Estoril, em Portugal, venceram seus jogos nesta quinta-feira e avançaram às quartas-de-final do torneio, disputado em quadras de saibro. Cabeça-de-chave número 1, o argentino David Nalbandian bateu o francês Jeremy Chardy por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 7/6 (7/0). Também por 2 a 0 - parciais de 6/1 e 7/5 - o espanhol Carlos Moya (cabeça 6) derrotou o argentino Gustavo Marcaccio. Em outros jogos do dia, que também definiram mais classificados às quartas, o português Federico Gil ganhou do russo Dmitry Tursunov (cabeça 5) por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4 - e o espanhol Guillermo García López eliminou o argentino Carlos Berlocq também por 2 a 1 - parciais de 6/7 (11/13), 7/5 e 7/6 (7/5). Pela chave de duplas, o brasileiro Flávio Saretta foi eliminado na fase de quartas-de-final. Ao lado do argentino Gustavo Marcaccio, que sentiu cansaço por ter jogado um pouco antes contra Moyá, Saretta foi derrotado pela dupla formada pelo argentino Lucas Arnold e pelo checo Leos Friedl por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/3. No ATP de Munique, na Alemanha, o belga Olivier Rochus (cabeça-de-chave número 5) passou às quartas ao ganhar do espanhol Ruben Ramírez Hidalgo por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6). Em outros jogos do dia, o croata Ivo Karlovic venceu o alemão Bjorn Phau por 2 a 1 - parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (10/8) -, o austríaco Juergen Melzer derrotou o alemão Simon Greul por 2 a 1 (6/3, 1/6 e 6/4) e o alemão Denis Gremelmayr eliminou o austríaco Alexander Peya com um duplo 6/4.