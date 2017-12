Nalbandian sofre lesão e Federer vai à final em Paris Melhor tenista do mundo, o suíço Roger Federer conseguiu nesta sexta-feira se classificar pela primeira vez na carreira para a final do Aberto de Roland Garros, evento que distribui mais de US$ 18 milhões em prêmios. Federer foi favorecido por uma contusão do argentino David Nalbandian, número três do mundo, e precisou de apenas 1h38 para ir à final. Cerca de 16 mil torcedores acompanharam a partida entre os tenistas. No primeiro set, o suíço foi completamente dominado e perdeu por 6/3. O mesmo ocorria no segundo, quando Nalbandian vencia por 3/0. Entretanto, o argentino começou a sentir dores no abdome e perdeu o ritmo de jogo. Federer virou a partida e fechou o set em 6/4. Mesmo com dores, Nalbandian tentou disputar o terceiro set, mas acabou desistindo quando perdia por 5/2. A partida entre os tenistas teve pouco mais de 1h30 de duração. "Tive sorte, um pouquinho mesmo. Nalbandian estava jogando muito bem", comentou Federer. Com a vitória desta sexta, Federer igualou o confronto contra Nalbandian - em 14 partidas disputadas, cada um ganhou sete vezes. O adversário do suíço na final de Roland Garros sairá do duelo entre o espanhol Rafael Nadal e o croata Ivan Ljubicic.