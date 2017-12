Nalbandian vence a primeira na Masters Cup de Xangai Atual campeão da Masters Cup, o tenista argentino David Nalbandian, número sete do mundo, conseguiu a sua primeira vitória na competição ao derrotar, nesta quinta-feira, o norte-americano Andy Roddick, por 2 sets a 0, pela última rodada da chave vermelha, em 1h37 de duelo. Mais concentrado, Nalbandian não teve problemas para quebrar o serviço de Roddick e fechou com tranqüilidade o primeiro set em 6/2. Já no segundo, o argentino cansou. Além disso, ele sofreu com o forte saque do norte-americano (em toda a partida, Roddick teve 18 aces). Mesmo assim, Nalbandian conseguiu vencer no tie-break, por 7/6 (7/4). Além de derrotar o croata, Nalbandian foi beneficiado pela vitória do suíço Roger Federer, número um do mundo, sobre o croata Ivan Ljubicic. Com isso, o argentino ficou em segundo na chave vermelha, atrás do próprio Federer. Apenas os dois melhores de cada grupo avançam na competição, que distribui mais de US$ 4,5 milhões em prêmios. A vitória de Nalbandian também foi dedicada ao seu afilhado Lautaro, de nove anos, que faleceu na última quarta depois de sofrer um acidente com um elevador, na cidade argentina de Córdoba. Atualizada às 13h