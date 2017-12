Nalbandian vence e avança às oitavas no Masters de Madri O tenista argentino David Nalbandian, cabeça-de-chave número quatro, garantiu a sua classificação às oitavas-de-final do Masters Series de Madri ao vencer, de virada, nesta terça-feira o francês Julien Benneteau por 2 sets a 1, com parciais de 6/7(4/7), 6/2 e 7/5. Na próxima rodada da competição espanhola, o oitavo colocado na Corrida dos Campeões da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) irá enfrentar o inglês Tim Henman, que eliminou o espanhol David Ferrer. Essa será a sexta vez que os dois tenistas irão se enfrentar pelo circuito. O argentino leva ampla vantagem sobre o rival, com quatro vitórias e apenas uma derrota. O último triunfo de Nalbandian diante do atleta britânico aconteceu no Torneio de Basel (Suíça), em 2003. Em outra partida da rodada, o russo Marat Safin ganhou do argentino Jose Acasuso por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (4/7) e 6/3, e conseguiu uma vaga na segunda rodada do Masters. O tenista europeu pega na próxima fase o cipriota Marcos Baghdatis - os dois jogadores nunca se enfrentaram em competições da ATP. O campeão do Masters Series de Madri somará 500 pontos na Corrida dos Campeões e embolsará 378 mil euros em premiação. O atual vencedor do torneio espanhol é o anfitrião Rafael Nadal.