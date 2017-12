Nalbandian vence em sua estréia no Torneio da Basiléia Em busca de seu sexto título na carreira, o tenista argentino David Nalbandian, atual número três do mundo, não teve problemas para derrotar nesta quarta-feira o croata Roko Karanusic por 2 sets a 0, pela primeira rodada do Torneio de Tênis de São Petersburgo, competição que distribui cerca de US$ 1 milhão em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP. No primeiro set, o argentino confirmou o seu serviço e fechou em 6/2. Já no segundo, Nalbandian diminuiu um pouco o ritmo, fez 6/4 e garantiu vaga às oitavas-de-final. Seu adversário será o espanhol Feliciano Lopez, que nesta quarta eliminou o também espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por 2 a 1, parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/1. Outro que avançou foi o chileno Fernando González, número sete da ATP, que nesta quarta precisou disputar por três vezes o tie-break para derrotar o italiano Simone Bolelli, com parciais de 7/6 (7/3), 6/7 (2/7) e 7/6 (7/3). Agora, González pegará nas oitavas o norte-americano Mary Fish. Por 2 a 0, o argentino Jose Acasuso eliminou o espanhol Albert Montanes, com parciais de 6/4 e 6/3. Outro argentino que avançou foi Juan Ignacio Chela, que também por 2 a 0 bateu o italiano Filippo Volandri, parciais de 6/4 e 7/5. Quem não teve a mesma sorte foi o argentino Agustin Calleri, que foi eliminado pelo suíço Stanislas Wawrinka, parciais de 7/6 (8/6) e 6/2.