Nalbandian vence Safin e iguala decisão da Copa Davis David Nalbandian venceu Marat Safin por 3 sets a 0 (6/4, 6/4 e 6/4) , na tarde desta sexta-feira, em Moscou, e empatou em 1 a 1 o confronto entre Argentina e Rússia pela final da Copa Davis. No primeiro confronto do dia, Nikolay Davydenko venceu Juan Ignácio Chela por 3 a 1. A vitória de Nalbandian adiou para domingo, segundo dia dos jogos de simples, a decisão da competição, na qual a Rússia busca o segundo título (o primeiro foi em 2002, contra a França) e Argentina, o primeiro. O confronto de duplas, neste sábado, coloca em quadra os dois russos que não jogaram nesta sexta, Mikhail Youzhny e Dmitry Tursunov, contra Nalbandian e Agustín Calleri - embora os capitães possam mudar a escalação até uma hora antes da partida. O primeiro game deu a tônica do jogo: com muita paciência, Nalbandian salvou três chances de o russo vencer o game e conseguiu quebrar seu serviço logo de cara, mantendo a vantagem sem sustos até o fim do set. Na segunda partida, o argentino chegou a abrir 5/1, Safin devolveu uma das quebras e encostou em 5/4, mas não teve forças para salvar o set. No terceiro set, Nalbandian mostrou mais paciência e fechou a parcial novamente em 6/4, com apenas uma quebra. Foi apenas sua terceira vitória contra Safin, em nove partidas - num deles, em 2002, pelas semifinais da Davis, Safin definiu o confronto com uma vitória tranqüila por 3 a 1.