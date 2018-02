Nalbert: Brasil caiu na chave perfeita Ao saber dos adversários que a Seleção Brasileira de Vôlei enfrentará na primeira fase dos Jogos Olímpicos de Atenas, o atacante Nalbert, capitão do time, ficou rindo sozinho por alguns segundos. Não conseguia acreditar na chave "perfeita" em que a equipe caiu. O sorteio dos dois grupos, cada um com seis países, foi realizado hoje. O Brasil ficou no B, ao lado de Itália, Rússia, Estados Unidos, Austrália e Holanda. Na chave A, os componentes são Sérvia e Montenegro, Argentina, França, Polônia, Grécia e Tunísia. "Nosso grupo é bem mais forte", disse Nalbert, não deixando escapar um riso alto. "Isso é muito bom, era tudo o que eu queria. É a melhor coisa começar a Olimpíada em um grupo assim. Primeiro porque vamos vamos jogar em alto nível durante toda a primeira fase; segundo, porque o cruzamento na segunda fase será, teoricamente, com um adversário mais fraco", comemorou. Nos Jogos Olímpicos, os quatro primeiros colocados de cada grupo classificam-se para as oitavas-de-final, em que o cruzamento é olímpico (primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, assim em diante). "O jogo mais importante, na minha opinião, é o confronto das quartas-de-final, mas para chegar até ela, é preciso fazer uma ótima campanha, brigar para ficar em primeiro do grupo para pegar o quarto do grupo A", analisa o jogador, que está se recuperando de uma cirurgia no ombro esquerdo. Segundo o jogador, as coisas estão caminhando melhores do que ele previa. Há quase três meses, durante uma partida do Campeonato Italiano, o atacante lesionou o tendão supra-espinhoso do ombro esquerdo. Existiu até a possibilidade de ficar fora dos Jogos de Atenas, já que a recuperação prevista era, em média, de seis meses. "Além de ter gostado do grupo, tudo está dando certo para mim. A recuperação está muito na frente do que os médicos previam. Só preciso esperar a liberação para começar um trabalho de fortalecimento dos músculos", conta. "Mas eu estou fazendo quase tudo normalmente: faço fisioterapia, já treino com bola, estou atacando e dando manchetes. A única coisa que não posso fazer ainda é levantar peso e causar impacto fortes no ombro esquerdo." Sobre o primeiro jogo na Olimpíada, dia 15 de agosto, contra a Austrália, Nalbert diz: "Pô, é um bom começo porque é um jogo de ansiedade e muita adrenalina. Vai ser bom para ganhar ritmo para os jogos mais difíceis."