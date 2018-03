Nalbert define seu futuro neste sábado Deve acabar neste sábado o mistério envolvendo Nalbert, capitão da seleção brasileira de vôlei, e sua contusão no ombro esquerdo. Ele vai fazer exames de manhã e em seguida deve anunciar em São Paulo, ao lado do técnico Bernardinho e dos médicos da seleção, o tratamento adequado e o tempo de recuperação. Também deve dizer se participará da Olimpíada de Atenas, que acontece em agosto. Se o caso for cirúrgico, como apontou o exame realizado na Itália, Nalbert também terá de decidir se fará a artroscopia no Brasil ou no Exterior. Caso seja operado na Itália, ele deve voltar para a Europa no máximo até terça-feira ? essa informação está no site do time em que o brasileiro atua, o Lube Macerata. De qualquer maneira, Nalbert já admitiu que mesmo recuperado em pouco tempo, não estará com 100% da forma física nos Jogos Olímpicos. O técnico Bernardinho também está apreensivo. Ele declarou que não existe nenhum jogador que possa substituir Nalbert na seleção brasileira.