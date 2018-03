Nalbert diz que vai disputar Olimpíadas O jogador Nalbert, capitão da seleção brasileira de vôlei - que foi operado nesta segunda-feira em São Paulo - garantiu que vai disputar os Jogos Olímpicos de 2004. Apesar de o período de recuperação ser longo - podendo chegar até a oito meses - ele disse estar muito confiante numa recuperação rápida. Em entrevista ao programa ?Bem, Amigos?, do Sportv, o jogador disse que pode até não chegar a Atenas com 100% de sua forma física, mas estará lá. ?Eu não sei exatamente como eu vou chegar (fisicamente), mas posso garantir que vou chegar?, disse o jogador. ?Desde que aconteceu isso ( a contusão), tenho recebido inúmeras manifestações de carinho, e podem ter certeza que isso vai ser um fator muito importante em todo o processo de recuperação?. Nalbert sofreu ruptura no tendão do ombro esquerdo no dia 14, durante uma partida do seu time, o Macerata, contra o Ferrara, pelo Campeonato Italiano. Ele foi operado nesta segunda no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista.