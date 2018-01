Nalbert estréia contra ídolo na praia A estréia de Nalbert em campeonatos oficiais de vôlei de praia será no domingo, em Fortaleza, no Ceará, ao lado de Guto, no Desafio Brasil X Estados Unidos, contra o lendário Karch Kiraly, que joga com Lambert. A competição faz parte dos preparativos para o Pan do Rio de Janeiro/2007. ?Será uma estréia sensacional e ainda contra meu maior ídolo (Kiraly)?, disse Nalbert.