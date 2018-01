Nalbert estréia no Circuito Brasileiro Depois de quatro meses treinando na areia, Nalbert estréia nesta sexta-feira no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Fortaleza (CE). É a primeira vez que o jogador, ex-capitão da seleção brasileira de vôlei, participa de uma competição oficial do esporte. O parceiro de Nalbert é Guto, campeão do Torneio Rei da Praia em 2003.