Nalbert fará dupla com Guto na praia Ex-capitão da seleção brasileira de vôlei, Nalbert anunciou nesta quinta-feira o seu parceiro de dupla no vôlei de praia. Será o santista Guto, de 26 anos, que ganhou o título de Rei da Praia em 2003. Os dois começarão a treinar juntos no final deste mês e jogarão as etapas do Circuito Nacional até dezembro. "O Guto não é conhecido do grande público, mas ele já tem uma carreira na praia. Ele é um cara novo, ralador, que gosta mesmo de treinar, assim como eu", disse Nalbert, que preferiu ser cauteloso com relação ao futuro da dupla. "O Guto vai ser importante neste período de adaptação. O certo é que jogaremos juntos até dezembro. Não dá para saber ainda como será o próximo ano", completou o jogador.