Nalbert lidera jovens talentos do Banespa Nalbert vai encerrar a carreira por cima. Com a medalha de ouro de Atenas no peito, o ponta foi apresentado hoje pelo Banespa/Mastercard/São Bernardo. Vai liderar um elenco de jovens talentos até maio do ano que vem, quando despede-se do vôlei de quadra e parte para novo desafio: buscar outra medalha olímpica em Pequim/2008, mas no vôlei de praia. "Na verdade eu não vou para a praia, eu voltarei para a praia", diz Nalbert, carioca de Copacabana que aprendeu o vôlei jogando no Posto 6, no Leblon e em Ipanema. "Quando moleque, só jogava na praia." O agora ex-capitão da seleção, no entanto, não vai se despedir sem uma última grande contribuição ao esporte. Nalbert quer alavancar a Superliga nacional e passar o que sabe aos jovens atletas do Banespa - o clube tem oito jogadores na seleção juvenil, sendo que quatro deles já integram o time adulto. Nalbert encerra agora onze anos vitoriosos como jogador da seleção e vem de cinco temporadas no exterior. Segundo ele, o plano de terminar a carreira após Atenas já existia desde 2000, mas a passagem pelo Banespa antes de seguir para a praia não era esperada, foi fruto do investimento do clube. "Tenho muito carinho pelo Banespa. Foi aqui que cheguei e me firmei na seleção", diz o jogador, que atuou pelo clube paulista entre 1994 e 97. "Me sinto um privilegiado de poder fazer isso agora. É muito mais gostoso jogar no Brasil. Aqui se joga no calor e o público participa muito mais. A única tristeza é ficar longe dos meus companheiros de seleção." O campeão olímpico terá alguns dias de descanso - deve estrear no Campeonato Paulista no dia 25, contra o Wizard/Suzano, em São Bernardo. "A seleção agora é passado. Nunca fui campeão brasileiro nem paulista, estou aqui parar remar junto com os outros."