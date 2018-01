Nalbert retorna nesta 3ª à Itália O jogador de vôlei Nalbert não teve tempo para comemorar o prêmio de melhor atleta de 2002. Ele viajou nesta terça-feira à noite para a Itália, onde se apresentou à equipe do Macerata. ?Só o pessoal do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) sabe o trabalho que foi conseguir a dispensa do Macerata?, afirmou o jogador, ao receber o prêmio, no Rio. Nalbert, capitão da seleção brasileira campeã mundial na Argentina, dedicou o prêmio ao técnico Bernardinho e à comissão técnica. ?Eles resgataram a confiança, a auto-estima da equipe.? Já Daniele Hypólito disse estar emocionada por conquistar o prêmio pelo segundo ano consecutivo. ?É uma satisdfação muito grande ainda mais sabendo que a eleição foi feita pelo voto popular?, disse a ginasta. ?O ano que vem é muito importante, pois teremos competições difíceis como o Pan-Americano?, afirmou a ?Pequena Notável? da ginástica. ?Espero manter um bom desempenho tanto nas competições nacionais como nas internacionais.?