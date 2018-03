Nalbert será operado nesta 2ª feira em SP O capitão da seleção brasileira de vôlei, Nalbert, sofrerá uma cirurgia no ombro esquerdo nesta segunda-feira de manhã no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O jogador será operado pelo ortopedista Sérgio Checchia. Ele sofreu um ruptura completa do tendão do supraespinhoso, no ombro esquerdo, durante partida do Campeonato Italiano, no dia 14. ?Fui atacar uma bola, como já havia atacado mais de 10 milhões de vezes na minha vida. Na hora que joguei os braços para trás, senti uma fisgada muito forte. Saí do jogo imediatamente e não consegui mais levantar o braço. Foi um lance simples e até meio ridículo. Não teve nenhum movimento brusco ou trauma forte.? O período de recuperação da cirurgia é de quatro a oito meses, por isso, sua presença na Olimpíada de Atenas ainda é uma dúvida. O jogador terá de aguardar seis semanas para a cicatrização do local. Se for à Grécia, Nalbert vai deixar a seleção após a Olimpíada e jogar vôlei de praia para disputar os Jogos de Pequim, em 2008.