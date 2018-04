Nalbert tem estréia adiada no Banespa A estréia de Nalbert foi adiada no Banespa/Mastercard/São Bernardo. O time inicia participação nesta quinta-feira nos Jogos Abertos do Interior, em Barretos, diante de Mogi das Cruzes, mas o ponta sentiu o calcanhar esquerdo e não participou do treino da tarde de ontem. ?Vamos fazer um trabalho para que ele consiga estrear na fase final do torneio?, disse o fisioterapeuta da equipe, Fábio Correia. Assim como na Seleção, enquanto se recuperava de uma cirurgia no ombro, Nalbert vai dar assistência ao time do lado de fora da quadra. ?Será ótimo para mim, para que eu conheça os times. Estava há muito tempo longe do Brasil e não joguei com a maioria dos atletas, que também participa do Campeonato Paulista. Será importante ver minha equipe jogando?, diz o atleta, que foi campeão dos Jogos Abertos de 1997 pela cidade de Indaiatuba. O técnico Mauro Grasso já está de olho no Campeonato Paulista, que volta mo dia 23. ?Será um verdadeiro teste de fogo para o Paulista. Com exceção da Ulbra, todas as equipes estarão lá. Além disso, quem chegar na decisão terá de passar por seis jogos seguidos. Precisaremos de muito revezamento para não prejudicar o aspecto físico?, observou.