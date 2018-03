Nalbert vem ao Brasil para ser examinado Abalado com a ruptura total de um dos tendões do ombro esquerdo, Nalbert deixa nesta quinta-feira a Itália e deve chegar à noite no Rio de Janeiro, onde será examinado por três médicos - tudo indica que o capitão da seleção brasileira masculina de vôlei terá de passar por cirurgia. Se isso acontecer, estará fora da Liga Mundial, que começa em maio, e corre o sério risco de desfalcar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto. O médico da seleção, Álvaro Chamecki, conversou nesta quarta-feira com o jogador. "O Nalbert vem amanhã para o Brasil. Pega um vôo diurno e deve chegar à noite no Rio. Na sexta-feira à tarde devemos ter uma posição do que será feito", explicou. O primeiro exame realizado na Itália apontou a ruptura total de um dos tendões do ombro esquerdo, mas Álvaro Chamecki prefere avaliar pessoalmente o jogador. "Ele vai ser examinado por mim e por outros dois médicos, passando por ressonância magnética. O resultado do exame que foi feito na Itália apontou que o caso é cirúrgico, mas vamos avaliar para ver o que vai ser melhor para ele. Caso tenha realmente de passar por cirurgia, Nalbert terá de decidir se vai se tratar aqui ou na Itália", disse o médico da seleção. "O tempo de recuperação para esse tipo de operação vai de quatro a seis meses, depende de cada um." O site do Macerata, clube onde o brasileiro atua, é mais otimista: aponta que em três meses o atleta possa estar de volta às quadras. Nesse caso, Nalbert ainda teria condições de integrar a seleção que disputará a Olimpíada. Outro ponto a favor é que a lesão foi no ombro esquerdo e ele é destro. Jorge Assef, empresário do atleta, admite que Nalbert ainda está abalado com a possibilidade de ficar fora da Olimpíada. "Falei com ele hoje de madrugada. Sinceramente, não sei avaliar como está o lado emocional dele. Claro que isso foi um grande impacto, já que o Nalbert nunca teve uma contusão grave na carreira como essa que aconteceu", contou. O empresário, que também cuida da carreira de vários outros atletas da seleção brasileira, pediu que todos dessem força ao capitão da equipe. "Disse a todos que ligassem para falar com o Nalbert, mas poucos estavam conseguindo. Acho que ele só deve falar alguma coisa sobre o caso quando chegar ao Rio de Janeiro", revelou. Sobre o tratamento do jogador, Assef afirmou: "A estrutura que ele tem na Itália é fantástica, caso queira fazer a recuperação lá. Por outro lado, ele confia demais nos profissionais que estão aqui no Brasil. Não sei o que ele vai decidir." Nalbert se contundiu domingo, no segundo set do jogo entre Macerata e Ferrara, vencido pela equipe do brasileiro, por 3 a 1.