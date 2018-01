Nalbert vence a primeira na praia Nalbert venceu nesta sexta-feira a sua primeira partida oficial no vôlei de praia. Ele e seu parceiro Guto ganharam de Giuliano e Marcelão por 18/16 e 18/8, na fase classificatória da etapa de Fortaleza do Circuito Brasileiro. Antes, haviam perdido para Rodrigo e Bruno, por 18/15 e 18/13. ?A primeira vez a gente nunca esquece. Esta vitória nos dá boas perspectivas. Que seja a primeira de muitas?, disse Nalbert, campeão olímpico no vôlei de quadra em Atenas/2004.