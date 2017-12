Namorada de Amanda Nunes conquista primeira vitória no UFC

Empolgada após a vitória da namorada Amanda Nunes sobre Ronda Rousey, Nina Ansaroff conseguiu sua primeira vitória no UFC ao derrotar Jocelyn Jones-Lybarger no card preliminar do UFC Fight Night 103.

"Meus últimos dois anos foram difíceis. Fiquei doente e me lesionei. Muito feliz em vencer. Acabei de ver minha namorada nocautear a Ronda Rousey", disse a norte-americana no fim do confronto. Contratada em 2014, a lutadora da categoria peso-palha vinha de duas derrotas no principal torneio de MMA do mundo e já corria risco de perder o emprego.

A luta foi definida aos 3m39s do terceiro e último round após Ansaroff conseguir encaixar um mata-leão, mas antes disso Jocelyn Jones-Lybarger foi dominada durante todo o confronto. Após a vitória, Amanda Nunes comemorou muito o resultado com a companheira.

BJ PENN DERROTADO

O retorno de do havaiano BJ Penn após dois anos afastados do octógono não saiu como o esperado. O ex-campeão dos leves e meio-médios do Ultimate acabou nocauteado no início do segundo round pelo mexicana Yair Rodriguez no confronto principal do evento realizado em Phoenix, nos Estados Unidos.