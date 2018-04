Nani Roma desbanca Peterhansel e vira líder no 3º dia do Rali Dacar

SAN JUAN - O piloto espanhol Nani Roma venceu nesta terça-feira a terceira etapa e assumiu a liderança dos carros no Rali Dacar. Ele completou o percurso de 301 quilômetros, entre as cidades argentinas de San Rafael e San Juan, em 2h58min52. E ainda foi beneficiado pelo dia ruim do francês Stephane Peterhansel, dono de 11 títulos da prova, que ocupava a primeira posição até então e caiu para o quinto lugar.

Enquanto a disputa entre os carros já teve três líderes diferentes - o português Carlos Souza venceu a primeira etapa -, a liderança das motos permanece desde a largada de domingo nas mãos do espanhol Joan Barreda Bort. Nesta terça-feira, ele foi o mais rápido a completar o percurso de 373 quilômetros, com o tempo de 3h47min03, e aumentou sua vantagem na classificação geral do Rali Dacar.

Entre os brasileiros, Guilherme Spinelli ficou em 16º lugar e Reinaldo Varela terminou em 21º nesta terça-feira - eles ocupam, respectivamente, a 17ª e a 12ª posições na classificação geral dos carros. E nas motos, Dario Julio e Jean Azevedo conseguiram, respectivamente, a 14ª e a 17ª colocações na terceira etapa, o que os deixa na 17ª e na 16ª na somatória dos tempos da prova.

Nesta quarta-feira, a quarta etapa do mais famoso rali do mundo será disputada novamente na Argentina, entre as cidades de San Juan e Chilecito. Serão 657 quilômetros de trecho cronometrado para os carros e 352 para as motos. O Rali Dacar ainda passará por Bolívia e Chile, terminando apenas no dia 18 de janeiro, na cidade chilena de Valparaíso.