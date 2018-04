Não está fácil trazer Carlos Eduardo

NOTÍCIAS DO CLUBE NO

O Santos continua com esperança de contratar Carlos Eduardo, o último dos reforços pedidos por Muricy Ramalho, mas é grande a diferença entre o salário pedido pelo jogador e a proposta do clube. O meia quer R$ 500 mil mensais e o Santos oferece R$ 350 mil - valores não confirmados pelo clube, nem pelo atleta.

"Sabemos que há outros clubes interessados em Carlos Eduardo, mas temos claros os nosso limites e não vamos participar de leilão", disse Odílio Rodrigues, vice-presidente santista. Além do Flamengo, Internacional e Fluminense também estão interessados na contratação de Carlos Eduardo.

O próximo reforço a ser anunciado será Ney. O lateral-direito, que estava no Inter, completou ontem os exames médicos e deverá assinar contrato hoje e ser apresentado na próxima semana. A contratação independe da saída de Bruno Peres, que está sendo negociado com o clube gaúcho pelo Audax, que é dono dos seus direitos econômicos.

A decisão de Bruno de aceitar a proposta do Inter incomodou Muricy. "É uma outra coisa que eu não entendo muito. Às vezes as pessoas escolhem caminhos errados. Aqui, Bruno está em casa, tem bom ambiente, conhece todo mundo e a mudança pode não ser boa."

Adriano. Após as juras de amor que o volante fez ao Santos, sua situação pode mudar. Ontem, Odílio Rodrigues disse que a negociação para a renovação do contrato pode ser retomada - o compromisso terminará em agosto. "Estamos à disposição e, se o jogador quiser retomar as negociações, não há problema."