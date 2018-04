Não foi a estreia que Lucas gostaria

Não foi a estreia dos sonhos de Lucas. Nem tanto por sua atuação, que foi de razoável para boa, mas pelo decepcionante empate sem gols entre Paris Saint-Germain e Ajaccio no Parque dos Príncipes.

O tropeço pode custar ao time a primeira posição do campeonato - está com 39 pontos, contra 38 de Lyon (que joga hoje contra o Troyes fora de casa) e Olympique de Marselha (enfrenta o Sochaux amanhã, também como visitante).

Lucas ficou 83 minutos em campo. Com câimbras, foi substituído aos 38 da segunda etapa por Gameiro. Ele deixou o gramado aplaudido pelos torcedores, que aprovaram o seu rendimento.

O técnico Carlo Ancelotti havia dito que Lucas jogaria aberto pela direita, como está acostumado a fazer, mas no primeiro tempo o brasileiro ficou mais centralizado, um pouco atrás de Ibrahimovic.

Suas duas primeiras participações - dois dribles curtos - levantaram o público, mas depois ele pouco apareceu.

No último minuto do primeiro tempo, Thiago Motta cometeu uma falta violentíssima e foi corretamente expulso, deixando o PSG com dez.

Ancelotti podia ter sacrificado Lucas para colocar um homem de marcação no meio-campo, mas deu uma força ao brasileiro e preferiu sacar o meia argentino Pastore.

Pela direita. Logo no comecinho da segunda etapa o PSG perdeu mais um titular: Thiago Silva sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e teve de ser substituído.

Mesmo com um a menos o PSG continuou pressionando, e o futebol de Lucas melhorou quando ele foi jogar aberto pela direita. Aos 15 minutos ele se livrou de seu marcador e cruzou na cabeça do zagueiro Alex. O ex-santista mandou bem no canto direito, mas o goleiro mexicano Ochoa espalmou.

Quatro minutos depois, Lucas driblou dois e bateu da entrada da área. A bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo.

Acuado, o Ajaccio não conseguia ficar com a bola o suficiente para respirar. E em três minutos o PSG perdeu duas grandes chances para abrir o placar. Aos 23, Ibrahimovic entrou livre na área e foi abafado por Ochoa. Aos 26, Lavezzi cruzou da linha de fundo e Sakho (que tinha entrado no lugar de Thiago Silva), sozinho na entrada da pequena área, chutou muito mal e mandou por cima.

Mais treino. A última oportunidade do PSG foi aos 46 minutos. Ibra chutou cruzado de fora da área e a bola saiu à direita de Ochoa.

Agora Lucas terá mais uma semana inteira para treinar e melhorar seu entrosamento com os novos companheiros. A próxima partida do PSG será dia 20, fora de casa, contra o Bordeaux, pela 21ª rodada.