Não fui. Fiquei. Vou.

Ela partiu e meu coração ficou partido. A temporada de sua presença trouxe alegria e luz à paisagem pálida de minha vida entrecortada por esse instante de incertezas. Como um pássaro anunciando a aurora, ela voou sobre o céu deserto, e com a pista de suas asas riscou um trajeto de significância e compreensão. Que meus olhos seguiram com curiosidade infantil, numa espreita repleta de medos e duvidas, um tomo de fábulas misteriosas cujos desfechos sempre estão além da sugestão do pensamento. O avião não rouba só um retalho de azul do céu. Rouba também nas suas idas e vindas a fixação de um ponto comum para nossa convivência encaminhada. Vou e volto, e cada vôo em volta do mundo solta de mim a placa do logradouro que tantas voltas me impedem de fixar. Mas sua ida tem um sentido, quase que permissivo, quase que presumível, diante do tempo que teríamos para nos ajustar. E o impensável se deu, é fato, e agora é dado estampado sobre a toalha da mesa, está entre o prato e os talheres que teremos que usar. Para nossa refeição, estará sempre ao nosso lado a pureza de linho do guardanapo de pano. Seus lábios beijam o papel branco e deixam a solidão de sua marca. São os lábios mais lindos que já conheci. Guardam seus dentes constantes. O que nos atrai é o desafio e a improbabilidade do nosso caso. Não como jogo lotérico, mas como tabuleiro lúdico e análogo. Temos diante da janela dos olhos, a vista de uma fonte de água corrente. Ela, vê através da fresta do mosteiro. Eu, através da brecha que deixa a porta que não fecha, desde que meu prédio foi incendiado. E a rota dos olhares cumpre o trajeto paralelo de quem tem os mesmos anseios e desejos. Como dois beija-flores que colidem obstinados pelo néctar do pólen. Ela tem asas, eu tenho pêlos. Ela tem a leveza na alma e eu tenho meu corpo e seu peso. Dois animais, filhos de um deus. Nossa amizade está para o amor assim como os azulejos que enfeitam a parede do convento. Protetores que adornam. Gosto dos enfeites discretos que amplificam em sua aparência os raios solares da beleza. Tenho verdadeiro fascínio pela sua radiante companhia. É fulgurante, quanto mais discreta fica. Seus dedos procuram os meus com a delicadeza das nuvens que se redesenham fluidas no ar calmo. Sopra dentro de mim a brisa da confiança. Traz paz. Sempre ataquei a mim mesmo com flechas e tochas incandescentes. Meu ímpeto insaciável inflamou luta nas batalhas incessantes. Uma delas eu perdi. Mas logo vieram outras, que são tantas, e eu não tive tempo para me lamentar. Posto em marcha pelo rufar do tambor da urgência, deixei pra trás todas as pedras e os precipícios dos quais sempre pensei em me atirar. Não fui. Fiquei. Vou. Longe nós estamos, e nossa distância é uma marca considerável se olhada no mapa. No atlas histórico ela dança e flana. Eu freqüento as páginas policiais do atlas astronômico. Asteróide, cometa, planeta, galáxia ou simples satélite - todos em delito. Mas corpos celestes também amam. Sol e lua temporários, nos encontramos em sonho ou nas palavras levadas pelo vento e pelo telefone. Que eu gosto muito. A forma de comunicação verbal é a carne. Na palavra, temos os ossos. A espinha dorsal está no selo do beijo que estampa a magna carta. Em letras bem grafadas, escrevo seu nome vogal. Nesse tempo não só seu rosto sumiu de minha vista. Eu, que antes era só acreditar nas ilusões que matam o tempo, hoje, de realidade sinto falta. Dela então, nem se fala. E não há nem mesmo o futebol pra me distrair. Viver agora é matar a sede com pouco água. Em um só copo.