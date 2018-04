''Não temos medo do Jason'', afirma Belluzzo Luiz Gonzaga Belluzzo apresentou ontem a nova terceira camisa do Palmeiras, na cor azul, em homenagem à seleção italiana - à venda por R$ 199,00 e com estreia amanhã, contra o Inter. No evento, o presidente criticou os torcedores que temem a perda do Brasileiro e provocou o rival do dia 30. "Não podemos ter medo do Jason (personagem do filme Sexta-Feira 13, que nunca morre, e que virou referência ao São Paulo), temos de ir para o pau para ver no jogo." Apesar de sua declaração, o cartola prega um clássico sem violência e não acha perigo a ascensão do concorrente, que vem de sete vitórias consecutivas. "Esse negócio de ter medo do Jason é coisa de criança com cueiro." Belluzzo avisou que vai entrar com representação formal contra o árbitro Pericles Bassols Cortez, que anotou pênalti de Marcão no fim do jogo de anteontem, na vitória do Coritiba por 1 a 0. "Por enquanto estou mantendo a civilidade, mas daqui a pouco não vou manter mais", ameaçou. "Fui muito bem educado por uma família que me ensinou os valores da civilização, mas também tenho alma calabresa."