''''Não tenho medo de vexame. Sei a filosofia que irei aplicar''''

A primeira boa notícia do diretor-técnico Antonio Carlos no Corinthians é a que grande parte da torcida esperava: Felipe fica. Apesar do assédio do Fluminense e de equipes espanholas e portuguesas, o único ídolo do time rebaixado vai continuar no Parque São Jorge. E ele não terá o superaumento que sonhava. Muito pelo contrário. Em entrevista exclusiva ao Estado, Antônio Carlos demonstrou que está aprendendo rápido. Percebeu que não pode ser "sincero demais" - viu o quanto foi criticado por afirmar que mesmo jogador do Santos estava acertando a contratação de Mano Menezes para o Corinthians. Antonio Carlos está tentando equalizar a necessidade de montar um time forte com a "merrequinha" que sobrou para isso, nas suas próprias palavras. Entre os vários jogadores que o Corinthians busca, há a certeza de que o objeto de desejo é um capitão de estilo de decisão, exatamente como era Antônio Carlos em campo. Só que ele deverá ter sotaque espanhol. Pode vir do futebol chileno, uruguaio ou argentino. A seguir, trechos da entrevista do dirigente. Vamos direto ao assunto do momento: Felipe continua? Continua. E por um motivo muito simples: ele tem contrato até 2011 com o nosso clube. Sua multa, todos sabem (R$ 12 milhões). Eu vou ser direto também: o Felipe chegou aqui ganhando R$ 20 mil, depois passou a receber R$ 30 mil e, agora, R$ 55 mil. Nós decidimos dar luvas de R$ 200 mil. Ou seja: seu salário vai para R$ 73 mil. Esse salário está excelente. Como assim, excelente? Excelente para um goleiro de 23 anos que, queira ou não, caiu com o clube. Ele vem de três rebaixamentos. Quando falam que o Felipe mereceria estar ganhando salário de equipe de Série A não posso concordar, porque ele está no clube que caiu para a Série B. O Finazzi fica? Vou ser sincero, de novo. Nós oferecemos um pequeno, mas pequeno aumento mesmo. Se ele quiser ficar, vai ser ótimo. O Finazzi se enquadra naquilo que o Mano Menezes quer. E o Corinthians também é um excelente lugar para ele, com 34 anos. Vai depender dele. Você não tem medo de passar por um grande vexame trazendo jogadores como Lima, Rafinha e Chicão? Que Corinthians será esse? Eu tenho certeza de que não iremos dar vexame. Eu não conheço bem o Rafinha, só da Taça São Paulo. Era uma contratação que já estava sendo feita pela diretoria antiga. Mas o Lima foi muito bem no Atlético-PR. Não tenho medo de vexame, porque sei a filosofia que iremos aplicar: a de um time competitivo, com um comandante forte que é o Mano Menezes, e também servirei para proteger os jogadores. Só que o Corinthians terá um time de atletas com personalidade, com compromisso com o clube. Não tem medo de um péssimo Campeonato Paulista? Para mim, é simples: vamos montar um novo time, com um novo treinador. São Paulo, Santos e Palmeiras já têm um grupo. O nosso objetivo é chegar às semifinais do Paulista. Nosso sonho é ganhar a Copa do Brasil e garantir vaga para a Libertadores. Ganhando a Copa do Brasil vamos tirar muita pressão daqui. E, depois, basta chegar em quarto na Série B. Porque subir é obrigação. Você não tem vergonha do CT de Itaquera onde tem até cobra? O plano é que até o fim de 2008 estaremos com o CT como precisamos. Passaremos o ano treinando no Parque São Jorge. Vampeta vai ser dispensado? Olha, o Mano Menezes vem comandar uma reunião aqui na segunda-feira. Será a reunião que decidirá quem fica ou sai.Todas as decisões estarão nas mãos dele. Você se arrepende de ter revelado que estava negociando com o Mano enquanto era atleta do Santos? Eu aprendo rápido. Fui sincero e acabei criticado demais. Vários técnicos acertam com novos clubes três meses antes de saírem e ninguém fala nada. Mas não vou repetir esse erro. Tem coisas que não precisam ser reveladas.. Ainda mais aqui no Corinthians. Mas, repito, aprendo rápido.