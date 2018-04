Napoli vai animado para Florença

Como se não bastasse o impulso dado por três vitórias seguidas com boas atuações (2 a 0 sobre o Siena, 4 a 1 na Roma e 3 a 0 no Palermo), o Napoli ganhou mais um motivo para entrar em campo muito motivado diante da Fiorentina em Florença. A decisão da Corte Federal em devolver ao time os dois pontos que havia perdido, sob a acusação de envolvimento em manipulação de resultados, o recolocou com força na briga pelo título. "Agora sim foi feita justiça", disse o presidente Aurelio di Laurentiis.

O clube havia sido punido por "responsabilidade objetiva" porque o goleiro Gianello tentou "arranjar" o resultado de um jogo com a Sampdoria em 2010. Na análise do recurso, a Corte Federal concluiu que o clube não poderia pagar por uma ação de seu jogador.

Os zagueiros Paolo Cannavaro (irmão de Fabio Cannavaro, capitão italiano na conquista do título mundial de 2006 na Alemanha) e Grava, que haviam sido suspensos por seis meses por saberem da intenção de Gianello e não o terem denunciado, foram absolvidos.

"É claro que estou feliz pelos pontos recuperados, porque foram conquistados dentro de campo. Mas estou mais feliz ainda por Cannavaro e Grava, duas grandes pessoas que passaram um Natal terrível", disse o técnico Walter Mazzarri.

Capitão do time, Cannavaro será titular hoje e formará o trio de zagueiros com Campagnaro e Britos - Grava ficará no banco. A novidade será a estreia do ex-palmeirense Armero, contratado da Udinese. Ele jogará na ala-esquerda em lugar de Zuñiga, que está machucado. O atacante uruguaio Cavani, autor de 16 gols no campeonato, terá a companhia de Pandev e Hamsik na frente.

Ataque reforçado. O clássico da rodada será disputado entre Roma e Inter, duas equipes que lutam para subir na tabela - a da capital está em sexto e a de Milão, em quarto.

Animada por ter batido a Fiorentina fora de casa por 1 a 0 no meio da semana e avançado para as semifinais da Copa da Itália, a Roma terá reforços de peso no ataque. Totti, Lamela e Osvaldo - que não puderam jogar em Florença - voltarão ao time. Destro, autor do gol da classificação, ficará no banco.

O técnico Zdenek Zeman gostou do rendimento da equipe com três zagueiros (o argentino Burdisso e os ex-corintianos Marquinhos e Leandro Castán) e vai manter o esquema.

Se a Roma recupera peças importantes de seu setor ofensivo, a Inter está em apuros para formar o ataque. Cassano e Milito têm pouca chance de jogar - com isso, o argentino Palacio deverá ser o único homem de frente. O meia colombiano Guarín, que está em ótima fase e fez gol nas duas últimas partidas, será o meio-campista com a missão de encostar em Palacio.

Robinho pode sair. Em Milão, enquanto a torcida sonha com a volta de Kaká (leia mais na página E1), o Milan receberá o Bologna. E o técnico Massimiliano Allegri pensa em escalar o garoto Niang, de 18 anos, e deixar Robinho no banco.

Embora a diretoria tenha dito depois do fracasso da negociação com o Santos que Robinho ficará no clube pelo menos até o meio do ano, nos bastidores comenta-se que ele ainda pode ser vendido antes do fechamento da janela de transferências (dia 31).

Artilheiro do time no campeonato, com 14 gols, El Shaarawy tentará quebrar um jejum de três partidas sem marcar. Depois de manter a média de um gol por jogo a partir da quarta rodada - quando fez o seu primeiro na competição -, ele passou em branco contra Roma, Siena e Sampdoria.