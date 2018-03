Narvaez vence Reginaldo no 3º assalto O boxeador argentino Omar Narvaez manteve o título mundial dos moscas, versão Organização Mundial de Boxe (OMB), nesta madrugada de domingo, ao derrotar o brasileiro Reginaldo Martins, por nocaute técnico, no terceiro assalto. O combate foi realizado no lendário ginásio Luna Park, em Buenos Aires.