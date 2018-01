Nas duplas, EUA faz 2 a 1 sobre o Chile na Copa Davis A dupla norte-americana, formada pelos irmãos Bob e Mike Bryan, venceu a dupla chilena, de Paul Capdevile e Adrián García, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/4. Com a vitória deste sábado, os Estados Unidos fez 2 a 1 no confronto com o Chile pelas quartas-de-final da Copa Davis. Neste domingo, em Rancho Mirage, nos Estados Unidos, acontecem mais dois jogos de simples, com Andy Roddick (EUA) X Fernando González (CHI) e James Blake (EUA) X Nicolas Massú (CHI). Quem vencer a disputa entre Estados Unidos e Chile irá enfrentar o vencedor do confronto Rússia X França na semifinal da Copa Davis.