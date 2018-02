Nas motos, Viladoms surpreende e fatura etapa do Dakar O espanhol Jordi Viladoms surpreendeu os favoritos e faturou a etapa desta quinta-feira do Rally Dakar. O piloto registrou o tempo de 3h45min45seg, quase um minuto na frente do atual líder da classificação geral, o também espanhol Marc Coma, que chegou em segundo. Em terceiro ficou o norte-americano Chris Blais, a exato um minuto do líder. O vice-líder da geral, o espanhol Isidre Esteve Pujol, que trava uma batalha de tempo com Coma, chegou na quarta colocação, a 3min08seg de Viladoms. A especial teve 394 quilômetros dentro da Mauritânia. Ainda na madrugada, os pilotos saíram do acampamento montado no Marrocos e seguiram por 414 quilômetros até chegaram ao início do trecho cronometrado. O brasileiro Dimas Mattos também foi bem na etapa e terminou na 34.ª colocação. O piloto ficou a 40min36seg do líder. Com o resultado, Viladoms ocupa o sexto lugar na geral e Marc Coma se mantém na liderança, com 12 minutos de vantagem para Esteve Pujol, o terceiro colocado. Na terceira posição aparece o francês David Casteu, a 44min39seg do líder. O francês terminou a especial desta sexta na oitava colocação.