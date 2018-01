Nascimento vence na Volta de SC Depois de vencer a prova mais difícil da competição (a da Serra do Rio do Rastro, no sábado), o cearense Antônio Nascimento ganhou nesta segunda a quarta etapa da Volta Ciclística BR Internacional de Santa Catarina, disputada num percurso de 107,2 quilômetros, entre as cidades de Alfredo Wagner e Florianópolis. Segundo colocado na classificação geral, atrás apenas do líder Renato Seabra, Nascimento agora é o destaque da competição. ?É muito bom vencer. Tive cabeça para controlar a prova e para ficar bem posicionado para a chegada, além de contar com a ajuda fundamental de meus companheiros de equipe?, comentou Tonho, como é chamado pelos amigos, que lidera as classificações da meta volante e a de montanha, que fazem parte da competição. ?Vou tentar bonificar para tirar a diferença.? A vantagem do líder diminuiu de 54 para 48 segundos ? ainda considerada muito grande por Tonho. ?É difícil, mas não impossível. Vamos ter uma prova decisiva na quinta-feira, a contra-relógio, em Pomerode. Tenho de lutar?, disse o atleta de 25 anos, nascido em Brejo Santo, mas que mora em Guarulhos desde os 4. A quinta e mais longa etapa da Volta BR ? 155,1 quilômetros ?, será disputada nesta terça entre o Palácio Santa Catarina, em Florianópolis, e o Parque Unipraias, no Balneário Camboriú.