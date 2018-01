Natação: 4 brasileiros na Copa do Mundo O circuito da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros) será retomado nesta terça-feira com a quarta etapa, em Estocolmo, na Suécia. O Brasil será representado por Marco Sapucaia, Rodrigo Castro, Thiago Pinto e Guilherme Roth. Da Suécia, a equipe embarca para Berlim, sede da quinta etapa, no sábado. As etapas européias terminam em Moscou, na Rússia, na quarta-feira da próxima semana, quando a equipe será substituída por Flávia Delaroli, César Cielo, Armando Negreiros e Jander Lazaroni. A sétima e oitava etapas serão em Nova York e em Belo Horizonte (em fevereiro).