Natação: 4 obtém índice nos 100 m Quatro nadadores obtiveram índice nos 100 m, borboleta, para o Mundial de Piscina Curta (25 metros), que será em Moscou, no mês de abril, hoje, no Troféu José Finkel - Taça Correios de Natação. Os bons resultados obtidos na piscina do Clube Internacional de Regatas, em Santos, foram de Fernando Torres Alves, Kaio Mácio Almeida, Hugo Duppre e Gabriel Mangabeira, que nadaram a prova abaixo dos 53s33. Mas como a Federação Internacional de Natação (Fina) só permite a inscrição de dois nadadores por prova vão para a Rússia Fernando Alves e Hugo Duppre, os dois melhores tempos. A equipe do Brasil para o Mundial de Moscou já tem 22 atletas, em 16 provas. Mas os 100 m, borboleta, foi vencido por um argentino, José Meolans que está reforçando o Pinheiros, com 52s34, novo recorde sul-americano. Meolans reduziu o tempo de Fernando Torres Alves, nas eliminatórias (52s78). Mas Fernando ficou com a vaga para representar o Brasil no Mundial da Rússia, por causa do tempo das eleiminatórias, juntamente com Hugo Duppre, que foi o segundo colocado hoje, com 53s16. Kaio Marcio Almeida, com 53s28, o terceiro, e Gabriel Mangabeira, com 53s30, o quarto, também fizeram o índice. Hugo Duppre voltou às competições depois de uma suspensão de quatro anos, por causa de um resultado positivo em exame antidoping para nandrolona. ?Os problemas ficaram no passado. Estou limpo e quero voltar à seleção para disputar os Jogos Olímpicos, em 2004.? Gustavo Borges, de 29 anos, ficou com o título nos 200 m, livre, com 1min46s49. O nadador confirmou o índice para o Mundial, assim como Rodrigo Castro, que foi o segundo na prova, com 1mim47s06. Também ficaram definidas as equipes que vão formar o revezamento 4 x 200 m em Moscou. A equipe feminina terá Monique Ferreira, Denise Oliveira, Tatiana Lemos e Paula Baracho. A masculina Gustavo Borges, Rodrigo Castro, Bruno Bonfim e André Cordeiro. Amanhã, o programa inclui as finais dos 400 m, livre; 100 m, costas; 50 m, peito; 4 x 200 m, livre. A atração do programa de sábado será a prova de velocidade, os 50 m, livre, com Gustavo, Carlos Jayme, Nicholas Dias dos Santos e a revelação Jader Silva Souza. O Troféu termina domingo, com transmissão pela SporTV e Globo.