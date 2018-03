Natação: 50m borboleta garante 2 vagas O Brasil terá dois representantes na prova dos 50m borboleta no Mundial dos Esportes Aquáticos do Canadá, em julho deste ano. Depois de Fernando Scherer, o Xuxa, nesta sexta-feira foi a vez de Kaio Márcio, do Nikita Sesi (PE), garantir a vaga, durante o terceiro dia de finais do Troféu Brasil, no parque aquático do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. Kaio chegou em terceiro, marcando 24s09, atrás de Scherer, que melhorou o tempo do dia anterior e cravou 24s. O vencedor da prova foi o sul-africano Ryk Neethling, do Pinheiros, com 23s97. O atleta do Nikita Sesi (PE) já havia conquistado a vaga nos 100m borboleta. Scherer, que disputa a competição pelo Santo André, havia alcançado o índice nos 50m livre nos Jogos Olímpicos de Atenas. "Vamos disputar o mundial e treinar mais agora. Consegui o resultado que eu queria, que era nadar essa prova, já que nos 50m livre eu estava classificado. Vamos tentar uma medalhinha nesse Mundial", comentou o nadador, que no dia anterior fez críticas ao presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Coaracy Nunes. A revolta de Scherer foi devido à não escalação de seu treinador, o cubano Willian Morales, como membro da comissão técnica do Mundial. Ele chegou a condicionar sua participação na competição em Montreal à escalação de Morales. "Treinamos juntos esses anos todos. E todos esses resultados foram graças ao trabalho em conjunto. Não adianta dizer que é só o meu talento. Talento sem trabalho e sem o técnico não vai a lugar nenhum", disse. "Eu cancelei a ida em relação ao meu técnico. Se ele não fosse, eu acabaria não indo. Eu acho que ele merece ir tanto quanto eu". Nesta sexta-feira, Nunes evitou polemizar. "O Scherer realmente é um talento. Ele vai e o técnico vai". Após o terceiro dos cinco dias de competição, o Pinheiros continua na liderança, com 1.664,5 pontos. Em segundo lugar está o Minas Tênis (1.311 pontos), seguido pelo Unisanta (959,5 pontos).