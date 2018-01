Natação: Alemãs batem recorde mundial no 4 x 100 m livre A equipe da Alemanha bateu o recorde mundial do revezamento 4 x 100 metros livre feminino, durante a disputa do Campeonato Europeu, em Budapeste, na Hungria. A equipe, formada por Petra Dallmann, Daniela Götz, Britta Steffen e Annika Liebs conquistou a medalha de ouro com o tempo de 3min35s22, baixando em 72 centésimos a marca anterior (3min35s94), obtida pela Austrália na final da Olimpíada de Atenas. A equipe australiana contava com Alice Mills, Lisbeth Lenton, Petria Thomas e Jodie Henry. Naquela ocasião, o time alemão, que já contava com Dallmann e Götz, ficou na quarta posição, exatos dois segundos atrás das campeãs. No ano passado, no Mundial disputado em Montreal, no Canadá, com Liebs e Antje Buschschulte no lugar de Britta Steffen, a Alemanha ficou com a medalha de prata, a pouco menos de um segundo das australianas. Na prova desta segunda-feira, o segundo lugar ficou com a Holanda, que marcou o tempo de 3min37s04, e o terceiro com a França, que marcou 3min38s83. Na década de 80, a equipe da então Alemanha Oriental dominou a prova do revezamento 4 x 100 metros livre feminino, detendo o recorde mundial por 12 anos (de 1980 a 1992) e conquistando duas medalhas de ouro olímpicas (Moscou, em 1980, e Seul, em 1988).