Natacão: apelo a prefeitos e governadores Animado com o desempenho da natação brasileira nos Jogos Pan-Americanos e com o bom momento vivido pelo esporte, o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coaracy Nunes Filho iniciou um trabalho visando as Olimpíadas de Atenas: está fazendo contatos com prefeitos e governadores para que apoiem programas individuais de atletas que têm condições de serem finalistas olímpicos. "Selecionamos 14 nadadores, 3 saltadores e o dueto de natação sincronizado que em nossa opinião podem chegar às finais das Olimpíadas e estamos conversando com todos os governadores e prefeitos do estado ou município do atleta para apelar nesse sentido". Segundo seus cálculos, o projeto custa entre R$ 200 mil e R$ 250 mil para cada atleta. Coaracy destacou que os Correios, patrocinadores na entidade, não pode cobrir esse programa de treinamento individual. "Ele me dá muita coisa, mas não pode bancar tudo, pois o programa individual do atleta consumiria todas as verbas". O presidente da CDBA pretende que cada estado ou município patrocine seu atleta e explicou: "o prefeito de Joinville está me esperando para tratar do Fischer. Será que ele não vai entender que vale a pena gastar R$ 250 mil com o Fischer para que ele seja finalista olímpico?´. Coaracy lembrou que "a natação foi, disparado, o esporte que melhor se deu no Pan, com os recordes e as 21 medalhas conquistadas" para apelar: "é o momento do empresariado, do prefeito, do governador de onde o atleta vive investir porque vai ser bom politicamente e vai dar uma satisfação de auto-estima muito grande ao seu munícipe".