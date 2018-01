Natação: australiana bate recorde mundial nos 50m peito A nadadora australiana Jade Edmistone quebrou seu próprio recorde mundial nos 50 metros peito, nesta segunda-feira, com 30.31s, durante as provas de classificação para os Jogos da Commonwealth - que acontecerão em março, na Austrália. A jovem nadadora melhorou em 0.14 segundos o recorde que tinha conseguido no ano passado, durante disputa do Campeonato Mundial de Montreal.