Natação: Brasil fecha Sul-Americano com 54 medalhas O Brasil fechou o Campeonato Sul-Americano de natação, em Medellín, na Colômbia, com 29 medalhas de ouro, sendo 54 no total. As últimas 14 foram conquistadas neste domingo, último dia de competição - foram sete de ouro, cinco de prata e duas de bronze. Os brasileiros não ficaram de fora de nenhum pódio neste domingo. Os destaques foram as vitórias nas duas provas de revezamento: nos 4 x 100m medley feminino, com o quarteto formado por Fabíola Molina, Mariana Katsuno, Flávia Delarolli e Rebeca Gusmão; e nos 4 x 100m livre masculino, com César Cielo, Guilherme Roth, Nicholas Santos e Rodrigo Castro. Além disso, houve duas dobradinhas: nos 50m livre feminino, Rebeca Gusmão faturou o ouro e Flávia Delarolli a prata. Já nos 100m livre masculino, César Cielo ganhou ouro e Guilherme Roth conquistou a prata. Nos 1500m livre feminino, uma ?semi-dobradinha?: Poliana Okimoto garantiu a prata e Nayara Ribeiro o bronze. Nos 200m peito masculino, o recordista sul-americano Thiago Pereira confirmou o favoritismo e venceu a prova. Felipe Lima ficou com o bronze. Lucas Salatta e Fabíola Molina também fizeram bonito: venceram a prova dos 400m medley masculino e 100m costas feminino, respectivamente. Ganharam a medalha de prata Gláuber Silva, nos 50m costas masculino, e Mariana Katsuno, nos 100m peito feminino.