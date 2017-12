Natação: Brasil fica com 39 medalhas Ao final da temporada 2003/2004 da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta, o Brasil totalizou 39 medalhas, sendo 5 de ouro, 13 de prata e 21 de bronze. Somente em Campo Grande, no Rio, onde foi disputada a última das oito etapas do circuito, neste final de semana, o País obteve 25 (três de ouro, dez de prata e 12 de bronze). No Rio, os romenos foram os que mais conquistaram medalhas, terminando a etapa com 14, sendo nove de ouro, três de prata e duas de bronze. O segundo lugar ficou com os Estados Unidos, com cinco de ouro, cinco de prata e duas de bronze, totalizando 12. Na terceira posição ficou a Ucrânia, com quatro de ouro e uma de prata, seguida pelo Brasil.