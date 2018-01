Natação: Brasil ganha 6 medalhas em NY A equipe brasileira conquistou seis medalhas na etapa de Nova York da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros), três graças a Thiago Pereira, que não competia desde o Mundial de Piscina Curta, em outubro, em Indianápolis. Thiago saiu de Nova York com o ouro nos 400 metros medley e nos 200 m medley, além do bronze nos 100 m medley. Diogo Yabe ficou com o bronze nos 200 m medley e Fabíola Molina com a prata nos 50 m costas e o bronze nos 100 m costas. O desempenho deu ao País o sétimo lugar na etapa nova-iorquina. Na sexta-feira, primeiro dia de disputa, Thiago foi ouro nos 400 medley com 4min11s35, seguido pelo húngaro Thamas Kerkejarto (4min12s14) e pelo polonês Lucas Wogt (4m13s46). Depois, voltou à piscina e ainda levou o bronze nos 100 medley (54s64), prova vencida pelo sul-africano Ryk Neethling em 51s52, novo recorde mundial. Diogo terminou em sexto, com 56s23. Ainda na sexta-feira, Fabíola ficou com a prata nos 50 m costas, com 28s65. A checa Ilona Hlavackova levou o ouro, com 27s60. No sábado, no encerramento da etapa, Thiago confirmou a condição de campeão mundial dos 200 m medley: venceu a prova em 1min58s08, com certa folga para o segundo colocado, o russo Tomas Kerekjarto, que fez 1min59s06. Diogo Yabe completou o pódio, com 2min00s18. Nos 100 m costas, Fabíola ficou com o bronze, com 1min01s97. Depois de Nova York, a grande final da Copa do Mundo de Natação, que já teve etapas na Ásia, Oceania, África e Europa, será em Belo Horizonte, a partir de sexta-feira, no Minas Tênis Clube, com a participação de Thiago Pereira.