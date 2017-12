Natação: Brasil leva 3 bronzes na Copa Thiago Pereira foi o destaque brasileiro na abertura da 3.ª etapa da Copa do Mundo de Natação (piscina curta), hoje, na África do Sul. Thiago marcou 55s41 nos 100 metros, medley, ficou com o bronze e bateu o recorde sul-americano. O ucraniano Oleg Lisogor levou o ouro (55s09). O Brasil ainda ganhou bronze com Lucas Salatta (200 m, borboleta) e Eduardo Fischer (50 m, peito).