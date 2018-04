Natação: Brasil leva 6 ouros neste sábado em Belo Horizonte

O Brasil teve um ótimo aproveitamento no primeiro dia da Super Final da Copa do Mundo de Natação em piscina curta, realizada em Belo Horizonte, conquistando seis medalhas de ouro, outras seis de prata e 12 de bronze. Veja também: Superar Michael Phelps, o desafio de Thiago Pereira Mais uma vez o fluminense Thiago Pereira não decepcionou, e a torcida presente no Minas Tênis Clube pôde ver a jovem revelação ficar com a primeira posição nos 400 metros estilo medley. Já entre as mulheres o destaque foi a pernambucana Joanna Maranhão, que triunfou nos 200 metros medley e nos 200 metros costas. Nos 400 metros medley, Thiago Pereira venceu com o tempo de 4min08s49, distante de seu recorde da Copa do Mundo e sul-americano de 4min00s63, porém suficiente para chegar 10 segundos antes do segundo colocado, o australiano Adam Lucas (4min18s14). Já nos 100 metros medley o brasileiro não teve melhor sorte e conseguiu apenas a terceira posição com uma marca de 53s60. A prova foi dominada por dois sul-africanos, Roland Schoeman, que terminou em primeiro com 53s13, e Gerhard Zandberg, o segundo com 53s51. Outro brasileiro que alcançou a medalha dourada foi o paraibano Kaio Márcio, que venceu a prova de 200 metros borboleta com um tempo de 1min54s39. O australiano Christopher Wright ficou em segundo com um tempo de 1min56s05, enquanto o russo Evgeny Korotyshkin ficou em terceiro com a marca de 1min58s03. Já nos 50 metros peito, Eduardo Fischer ficou com a prata com um tempo de 27s62, enquanto Felipe Lima foi o terceiro com 27s67. O vencedor foi o sul-africano Gerhard Zandberg, com a marca de 27s37. Entre as mulheres, Joanna Maranhão conseguiu seu primeiro ouro nos 200 metros medley, com um tempo de 2min14s27, prova na qual Lívia Carvalho ficou em terceiro com o tempo de 2min18s47, a prata foi para Keri-Leigh Shaw, da África do Sul. Maranhão conseguiu sua segunda medalha dourada ao completar a prova de 200 metros costas com o tempo de 2min13s16. A segunda posição ficou com a alemã Christin Zenner, com o tempo de 2min15s35, enquanto o bronze ficou com Fernanda Alvarenga (2min15s75). A paulista Tatiane Sakemi também brilhou neste sábado no Minas Tênis Clube foi. Ela venceu os 100 metros peito com o tempo de 1min08s98, marca com a qual bateu o recorde sul-americano da modalidade. Na verdade, o pódio foi todo brasileiro, com a segunda colocada Renata Sander, tempo de 1min12s06, e a terceira Natalia Cardoso, com 1min13s03. "O recorde veio como conseqüência. Venho competindo muito e estou num bom ritmo de provas. Estive na etapa de Estocolmo e lá senti o cansaço da viagem, mas valeu muito como experiência. Aprendi muito", afirmou a nadadora de São Paulo. Outra modalidade na qual o pódio foi todo brasileiro foi a dos 800 metros estilo livre, no qual Mariana Brochado venceu com o tempo de 8min51s60, enquanto Bárbara Jatobá foi a segunda com 8min59s73 e Izabela Fortini em terceiro com 9min03s51. "Foi ótimo retornar com uma medalha de ouro. Não nadava em uma competição mais forte desde maio e estava um pouco nervosa. O tempo poderia ter sido melhor, mas foi bom para a época, pois descansei apenas dois dias", declarou Brochado.