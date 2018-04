Natação: Brasil não ganha medalhas na Copa do Mundo

Os nadadores brasileiros ficaram sem medalhas neste sábado, no encerramento da etapa de Sydney da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros). Felipe Lima, que ontem havia sido bronze nos 50 metros peito, acabou apenas com a quinta posição nos 100 metros peito, com o tempo de 1min00s22. O vencedor foi o australiano Christian Sprenger, com 58s71, seguido pelo compatriota Brenton Rickard, com 58s95. O britânico Chris Cook e o russo Dmitry Komornikov dividiram a medalha de bronze, com o tempo de 1m00s04. Os outros brasileiros, assim como na sexta-feira, não conseguiram nem sequer chegar às finais em suas provas. Nos 400 metros livre feminino, Monique Ferreira terminou em 17.º, com 4min14s46, e Manuella Lyrio ficou na 29.ª posição, com 4min22s90. Manuella nadou também os 100 metros livre e ficou em 27.º, com 58s15. Armando Negreiros nadou os 200 metros livre e ficou em 27.º, com 1m55s57. A etapa de Sydney foi a terceira da Copa do Mundo, que prossegue no próximo fim de semana, em Moscou. Haverá depois provas em Estocolmo e Berlim, e o encerramento será em Belo Horizonte, de 23 a 25 de novembro.