Natação: Brasil testa piscina de Atenas Depois de conquistar dez medalhas (dois ouros, duas pratas e seis bronzes) na etapa de Canet (sul da França) do Circuito Mare Nostrum, a equipe brasileira de natação disputa a partir de amanhã o evento-teste em Atenas - na mesma piscina em que serão disputados os Jogos Olímpicos, em agosto. A competição vai até domingo. As eliminatórias estão previstas para as 9h (15h de Brasília). E as finais serão disputadas a partir das 18 horas (meia-noite de Brasília). Nos 50m livre masculino, Jader Souza e Fernando Scherer são os destaques do Brasil. Em Canet, Jader foi o melhor brasileiro com 22s92, terminando na quarta posição. Gustavo Borges e Rodrigo Castro também nadarão a prova, mas com poucas chances. Em seguida, Rebeca Gusmão e Flavia Delaroli disputarão os 100m livre. Rebeca é a recordista sul-americana da prova e ganhou bronze em Canet. Rebeca fez 55s97 - prova que foi vencida pela recordista mundial Lisbeth Lenton, da Austrália. Nos 200m borboleta, destaque para a recordista mundial Otylia Jedrejczak, da Polônia. As brasileiras Monique Ferreira e Joanna Maranhão estarão na prova. Eduardo Fischer, que ainda se recupera de uma cirurgia no apêndice, nadará os 100m peito. Ele foi bronze em Canet, com 1min02s79. Bruno Bonfim e Rafael Mosca nadarão os 400m livre e o veterano Rogério Romero disputará os 200m costas. Em uma reunião hoje para os nadadores sob o comando do supervisor-técnico Ricardo de Moura, Gustavo Borges deu um conselho aos novatos. "Muita gente se deslumbra por estar numa Olimpíada, quando o certo é manter a calma e focar o objetivo. Aproveitem esta chance de estar testando a piscina dos Jogos Olímpicos com antecedência."