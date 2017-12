Natação: Brasil vai mal em Melbourne O melhor resultado brasileiro, neste domingo, no último dia da etapa australiana da Copa do Mundo de Natação, em Melbourne, foi a sexta colocação de Guilherme Guido nos 100 metros costas, com 53s86. Venceu Matt Welsh, da Austrália, com 51s38, seguido por Randall Bar, dos EUA, e Aaron Peirsol, também do EUA. A próxima etapa será dias 12 e 13, em Daejon, na Coréia do Sul.