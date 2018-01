Natação: Brasil vai mal no Mundial O Brasil continua sem resultados significativos nas provas de natação do Mundial dos Desportos Aquáticos de Fukuoka, no Japão. Nesta segunda-feira, Eduardo Fischer foi 16º e último nas semifinais dos 100m, peito (1min03s08). Na sexta-feira, Fischer vai disputar os 50m, peito, e integra o revezamento 4 x 100m medley. Fernando Alves nada as eliminatórias dos 100m, borboleta, amanhã, quando também Juliana Veloso dá início à disputa dos saltos ornamentais ? 31 atletas executarão cinco saltos e 18 passam para as semifinais. No pólo aquático feminino, o Brasil perdeu da Itália por 18 a 7e vai pegar o Japão. As finais de hoje: Masculino ? 100m costas, Matt Welsh (AUS), 54s31; 50 m, livre, Anthony Ervin (EUA), 22s09. Feminino ? 4 x 100m, livre, Alemanha, 3min39s58; 800m livre, Hannah Stockbaurer (ALE), 8min24s66; 100m peito, Luo Zuejuan (CHI), 1min07s18; 200m, borboleta, Petria Thomas (AUS), 2min06s73.