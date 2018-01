Natação brasileira busca evolução no Pan-Pacífico A partir desta quinta-feira, no Pan-Pacífico, no Canadá, disputado em piscina olímpica, os nadadores brasileiros terão mais uma chance de melhorar seus tempos de olho no Pan-Americano do Rio, em 2007. Os campeões mundiais em piscina curta (25 m) Kaio Márcio (200 m borboleta) e Thiago Pereira (200 m medley) nadam no 1º dia de disputa.