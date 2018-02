Natação brasileira conquista 9 medalhas A equipe brasileira de natação conquistou quatro medalhas de ouro, quatro de prata e uma de bronze, nesta quinta-feira, no evento-teste disputado em Atenas, na mesma piscina dos Jogos Olímpicos, que acontecem em agosto. Nos 100 metros livre, Rebeca Gusmão foi a única brasileira na final e venceu a prova com 56s12. Nos 50 metros livre, Jáder Souza foi o melhor, com 22s83 - e Fernando Scherer ganhou bronze, com 22s95. Jáder foi ouro também no 4x100 metros livre, na equipe que formou com Gustavo Borges, Carlos Jayme e Rodrigo Castro (3m24s18). Nos 100 metros borboleta, vitória de Kaio Márcio (53s18). Outros medalhistas brasileiros: Joanna Maranhão, prata nos 200 metros medley; Thiago Pereira, prata nos 400 metros medley; Eduardo Fischer, prata nos 100 metros peito; Rebeca Gusmão, Flávia Delaroli, Monique Ferreira e Mariana Brochado, prata no 4x100 metros livre.