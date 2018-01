Natação brasileira ganha 14 medalhas no Sul-Americano A natação brasileira conquistou 14 medalhas (8 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze) no primeiro dia de finais, nesta quinta-feira, no Sul-Americano Absoluto de Medellín, na Colômbia, confirmando a hegemonia que tem nos esportes aquáticos no continente. Com quebra de recordes do campeonato, disputado em piscina olímpica (50 metros), os destaques do Brasil foram Gabriella Silva nos 100 metros borboleta (1m02s16), Guilherme Roth nos 50 metros borboleta (24s24) e Rodrigo Castro nos 200 metros livre (1m51s02). Gabriella superou a própria marca, obtida nas eliminatórias de quarta-feira (1m02s24), quando melhorou o recorde sul-americano obtido por Fabíola Molina, em Maldonado, na Argentina (2004), em 56 centésimos de segundo. ?Fiquei surpresa com os tempos. Estou me sentindo pesada, treinando para o Troféu José Finkel, em maio. Mas me senti bem na piscina e os resultados apareceram?, contou. Roth comemorou a vitória nos 50 metros borboleta com recorde - a marca anterior, de 24s30, era do venezuelano Oswaldo Quevedo (2000). "Treinei muito em 2005 para vir ao torneio. Nunca tinha sido campeão sul-americano", afirmou. Já nos saltos ornamentais, Juliana Veloso levou a prata no trampolim de 1 metro (247,45 pontos), atrás da venezuelana Alejandra Fuentes (260,30). E Cassius Duram ganhou o bronze no trampolim de 3 metros (385,80) - Juan Guilhermo Urán (425,35), da Colômbia, foi ouro e Emílio Colmenares (410,15), da Venezuela, levou prata. Veja todas as medalhas brasileiras na natação: 50 metros borboleta 1) Guilherme Roth - 24s24 (recorde de campeonato) 2) Nicholas Santos - 24s55 50 metros peito 3) Mariana Katsuno - 35s04 800 metros livre 1) Felipe May Araújo - 8m22s44 2) Conrado Chede - 8m23s68 400 metros livre 3) Mariana Brochado - 4m20s31 200 metros costas 1) Lucas Salatta - 2m03s06 100 metros borboleta 1) Gabriella Silva - 1m02s16 (recorde de campeonato) 2) Daiene Dias - 1m02s53 100 metros peito 1) Eduardo Fischer - 1m03s17 2) Felipe Lima - 1m03s18 200 metros medley 1) Joanna Maranhão - 2m19s58 200 metros livre 1) Rodrigo Castro - 1m51s02 (recorde de campeonato) 4x200 metros livre 1) Brasil (Monique Ferreira, Mariana Brochado, Manuella Lyrio e Joanna Maranhão) - 8m28s56